Пляж скасовується: частину України накриє зливами

Найближчої доби захід і північ України опиняться під впливом атмосферного фронту, що спричинить грозові дощі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у вівторок, 19 червня, у західних, вдень і північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на північному сході 11-17°; вдень 27-32°, на півдні країни місцями 35°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 17-22°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Погода на 19 червня

У середу, 20 червня, в Україні переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 27-32°, в південних областях до 35°.

У Києві в середу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Погода на 20 червня

18 червня о 9-й годині температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; у Дніпрі біля Києва 23°.