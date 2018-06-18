Пляж скасовується: частину України накриє зливами

3081 перегляд
Понеділок, 18 червня 2018, 13:39

Найближчої доби захід і північ України опиняться під впливом атмосферного фронту, що спричинить грозові дощі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у вівторок, 19 червня, у західних, вдень і північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на північному сході 11-17°; вдень 27-32°, на півдні країни місцями 35°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 17-22°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

 
Погода на 19 червня

У середу, 20 червня, в Україні переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 27-32°, в південних областях до 35°.

У Києві в середу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

 
Погода на 20 червня

18 червня о 9-й годині температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; у Дніпрі біля Києва 23°.

Теми: погода
powered by lun.ua
По темі
Чверть України страждає від сильної посухи 18 червня 2018, 13:53
Тиждень почнеться зі спекою та грозами 17 червня 2018, 19:58
Через грози та вітер без світла лишилися 129 населених пунктів 16 червня 2018, 09:02
Усі новини
Головні новини
ВРП схвалила президентський законопроект про створення Антикорсуду
У схемі розкрадання коштів з "Укрнафти" були задіяні 254 компанії - ЗМІ
Кремль не вважає порушенням домовленостей недопуск до Сенцова й Карпюка
Рада ЄС продовжила на рік заборону на інвестиції в Крим
Усі новини
дослідження

Як українські чоловіки описали "ідеальну" дружину

психологія

4 способи покращити ваші стосунки зі смартфоном і сім'єю