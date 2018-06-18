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Пляж отменяется: часть Украины накроют ливни

Понедельник, 18 июня 2018, 13:39
Пляж отменяется: часть Украины накроют ливни

В ближайшие сутки запад и север Украины окажутся под влиянием атмосферного фронта, что повлечет грозовые дожди.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 19 июня, в западных, днем и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на северо-востоке 11-17°; днем 27-32°, на юге страны местами 35°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 17-22°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

 
Погода на 19 июня

В среду, 20 июня, в Украине преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°; днем 27-32°, в южных областях до 35°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

 
Погода на 20 июня

18 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре возле Киева 23°.

Темы: погода
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