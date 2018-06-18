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Усик проведе свій чемпіонський бій у Москві – Федерація боксу РФ

Понеділок, 18 червня 2018, 14:24

Бій між росіянином Муратом Гассієвим і українцем Олександром Усиком у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу у ваговій категорії до 90,71 кг пройде 21 липня в Москві.

Про це на прес-конференції 18 червня. заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов, повідомляє ТАСС.

Поєдинок пройде в "Олімпійському".

"Суперсерія буде в Москві 21 липня, це буде старт Міжнародного дня боксу... Це не тому, що Мурат росіянин, суперсерія – один з головних боксерських турнірів. Нам було важливо, щоб майданчик був у Росії",–- сказав Кремльов.

Спочатку бій Гассієв - Усик був запланований на 11 травня, він мав відбутися в Саудівській Аравії, але був перенесений через травму українського боксера.
На кону поєдинку стоятимуть титули WBO, WBC, WBA, IBF і пояс журналу The Ring в першій важкій вазі.

Організатори турніру WBSS поки офіційно не підтвердили місце проведення бою.

Крім, Москви були варіанти проведення бою в Австралії і Великій Британії.

Нагадаємо, що в своєму останньому поєдинку на початку 2018 Усик в півфіні WBSS за очками здолав латиша Майріса Брієдіса.

Сам Усик раніше в червні підтверджував, що готується до майбутнього поєдинку і дуже його чекає.

"Мені без різниці з ким, коли і де боксувати", - заявляв спортсмен.

Теми: спорт
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