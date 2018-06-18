Усик проведет свой чемпионский бой в Москве – Федерация бокса РФ
Бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг пройдет 21 июля в Москве.
Об этом на пресс-конференции 18 июня. заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, сообщает ТАСС.
Поединок пройдет в "Олимпийском".
"Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса… Это не из-за того, что Мурат россиянин, суперсерия - один из главных боксерских турниров. Нам было важно, чтобы площадка была в России", – сказал Кремлев.
Изначально бой Гассиев - Усик был намечен на 11 мая, он должен был состояться в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.
На кону поединка будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.
Организаторы турнира WBSS пока официально не подтвердили место проведения боя.
Кроме, Москвы были варианты проведения боя в Австралии и Великобритании.
Напомним, что в своем последнем поединке в начале 2018 Усик в пивфини WBSS по очкам одолел латыша Майриса Бриедиса.
Сам Усик ранее в июне подтверждал, что готовится к предстоящему поединку и очень его ждет.
"Мне без разницы с кем, когда и где боксировать", – заявлял спортсмен.