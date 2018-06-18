Усик проведет свой чемпионский бой в Москве – Федерация бокса РФ

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Понедельник, 18 июня 2018, 14:24

Бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг пройдет 21 июля в Москве.

Об этом на пресс-конференции 18 июня. заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, сообщает ТАСС.

Поединок пройдет в "Олимпийском".

"Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса… Это не из-за того, что Мурат россиянин, суперсерия - один из главных боксерских турниров. Нам было важно, чтобы площадка была в России",  – сказал Кремлев.

Изначально бой Гассиев - Усик был намечен на 11 мая, он должен был состояться в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.

На кону поединка будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.

Организаторы турнира WBSS пока официально не подтвердили место проведения боя.

Кроме, Москвы были варианты проведения боя в Австралии и Великобритании.

Напомним, что в своем последнем поединке в начале 2018 Усик в пивфини WBSS по очкам одолел латыша Майриса Бриедиса.

Сам Усик ранее в июне подтверждал, что готовится к предстоящему поединку и очень его ждет.

"Мне без разницы с кем, когда и где боксировать", – заявлял спортсмен.

Темы: спорт
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