Аудитори довели неефективне використання мільйонів у Мінмолодьспорту

1,3 мільярда гривень бюджетних коштів, виділених на проведення спортивних змагань у 2014-17 роках, Міністерство молоді та спорту використало без належних обґрунтувань.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на лист Держаудитслужби до Кабміну.

Відзначається, що Держаудитслужба провела фінансовий аудит виконання окремих бюджетних програм Міністерством молоді та спорту.

Аудитори виявили, що Мінмолодьспорту затягує закупівлі спортінвентарю і передає інвентар вже після проведених змагань, що призводить до незабезпечення необхідним спорядженням спортсменів під час участі в Олімпійських іграх.

Як приклад навели закупівлю трьох пар зимових саней з метою участі у Олімпійських Зимових Іграх в Пхьончхані 2018 року за 4 дні до Олімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що український саночник Андрій Мандзій на Олімпійських іграх у Південній Кореї в лютому цього року випав з саней, а згодом журналістам сказав, що сани робив за свої кошти в себе в гаражі.

Також аудитори встановили факти закупівлі інвентарю без чітких технічних характеристик, а також факти оплати участі в спортивних змаганнях спортсменів, які не є членами національної збірної або які не брали участь у змаганнях.

Зокрема, на підготовку спортсменів на участь у літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 році, які надалі не брали участі у іграх, витратили 2,5 мільйона гривень.

Аудитори виявили, що Мінмолодьспорту необґрунтовано витратило 2,9 мільйона гривень на зарпоати, отримало з бюджету зайві 4,4 мільйона гривень та безконтрольно списало товарно-матеріальні цінності на 0,5 мільйона гривень.

Як повідомлялося, у лютому міністр спорту Ігор Жданов пояснив у власному блозі на "Українській правді", чому Україна має незначні успіхи на зимових змаганнях.

"Ми не зимова країна, сніг не лежить так довго, як в Норвегії чи Канаді, у нас і в січні буває плюсова температура. Історично склалося, що зимові види спорту не є такими масовими, як літні. Нова інфраструктура для зимових видів спорту не будувалася десятиліттями Незалежності. Та, яка була побудована ще за СРСР і залишилася нам у спадок, вже тоді не відповідала міжнародним стандартам, а деякі об'єкти були відверто небезпечні для життя", - наголошував Жданов.