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Аудиторы доказали неэффективное использование миллионов в Минмолодьспорте

Понедельник, 18 июня 2018, 14:38

1,3 миллиарда гривен бюджетных средств, выделенных на проведение спортивных соревнований в 2014-17 годах, Министерство молодежи и спорта использовало без надлежащих обоснований.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на письмо Госаудитслужбы в Кабмин.

Отмечается, что Госаудитслужба провела финансовый аудит выполнения отдельных бюджетных программ Министерством молодежи и спорта.

Аудиторы обнаружили, что Минмолодьспорта затягивает закупки спортинвентаря и передает инвентарь уже после проведенных соревнований, что приводит к необеспечению необходимым снаряжением спортсменов во время участия в Олимпийских играх.

В качестве примера привели закупку трех пар зимних саней для участия в Олимпийских Зимних Играх в Пхенчхане в 2018 году за 4 дня до Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что украинский саночник Андрей Мандзий на Олимпийских играх в Южной Корее в феврале этого года выпал из саней, а впоследствии журналистам сказал, что сани делал за свои средства у себя в гараже.

Также аудиторы установили факты закупки инвентаря без четких технических характеристик, факты оплаты участия в спортивных соревнованиях спортсменов, которые не являются членами национальной сборной или не принимавших участие в соревнованиях.

В частности, на подготовку спортсменов на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 году, которые в дальнейшем не участвовали в играх, потратили 2,5 миллиона гривен.

Кроме того, во время проверки выяснилось, что в Минмолодьспорте необоснованно потратили 2,9 миллиона гривен на зарплаты, получили из бюджета лишние 4,4 миллиона гривен и бесконтрольно списали товарно-материальных ценностей на 0,5 миллиона гривен.

Как сообщалось, в феврале министр спорта Игорь Жданов объяснил в своем блоге на "Украинской правде", почему Украина имеет незначительные успехи на зимних соревнованиях.

"Мы не зимняя страна, снег не лежит так долго, как в Норвегии или Канаде, у нас и в январе бывает плюсовая температура. Исторически сложилось, что зимние виды спорта не являются массовыми, как летние. Новая инфраструктура для зимних видов спорта не строилась десятилетиями Независимости. Та, которая была построена еще при СССР и осталась нам в наследство, уже тогда не соответствовала международным стандартам, а некоторые объекты были откровенно опасные для жизни", - подчеркивал Жданов.

Украинская правда
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