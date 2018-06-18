Аудиторы доказали неэффективное использование миллионов в Минмолодьспорте

1,3 миллиарда гривен бюджетных средств, выделенных на проведение спортивных соревнований в 2014-17 годах, Министерство молодежи и спорта использовало без надлежащих обоснований.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на письмо Госаудитслужбы в Кабмин.

Отмечается, что Госаудитслужба провела финансовый аудит выполнения отдельных бюджетных программ Министерством молодежи и спорта, в частности: программы по подготовке и участию национальных команд в Олимпийских, Юношеских Олимпийских, Всемирных и Европейских, Параолимпийских и Дефлимпийских играх, развития спорта и реабилитации инвалидов.

Аудиторы обнаружили, что в Минмолодьспорте существует практика затягивания закупок спортинвентаря, факты получения инвентаря уже после проведенных соревнований, что приводит к необеспечению необходимым снаряжением спортсменов во время участия в Олимпийских играх.

В качестве примера привели закупку трех пар зимних саней для участия в Олимпийских Зимних Играх в Пхенчхане в 2018 году за 4 дня до Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что украинский саночник Андрей Мандзий на Олимпийских играх в Южной Корее в феврале этого года выпал из саней, а впоследствии журналистам сказал, что сани делал за свои средства у себя в гараже.

Также аудиторы установили факты закупки инвентаря без четких технических характеристик.

Один из примеров – закупка патронов на сумму 10,3 миллиона гривен, из которых патроны на сумму 7,8 миллиона гривен были списаны из-за отсутствия документов, подтверждающих факт их использования.

Также указывается, что уже более 2 лет длится эксперимент по предоставлению спортивным федерациям бюджетных средств для организации спортивных мероприятий. Однако есть факты, когда федерации используют эти средства не в полном объеме, с нарушением бюджетного законодательства.

Аудиторы установили случаи оплаты участия в спортивных соревнованиях спортсменов, которые не являются членами национальной сборной или не принимавших участие в соревнованиях.

В частности, на подготовку спортсменов на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 году, которые в дальнейшем не участвовали в играх, потратили 2,5 миллиона гривен.

В Госаудитслужбе подчеркнули, что Министерство молодежи и спорта не разорвало договора с федерациями, которые допускали эти нарушения.

Отсутствие в министерстве надлежащего финансового контроля привело к необоснованным выплатам на оплату труда на сумму 2,9 миллиона гривен, лишнего получения бюджетных средств на сумму 4,4 миллиона гривен и бесконтрольное списание товарно-материальных ценностей на 0,5 миллиона гривен.

Также аудиторы отметили, что Минмолодьспота не принимает действий по законодательному урегулированию меценатства, как дополнительного источника для улучшения спортивной инфраструктуры. Из-за изношенности действующих спортивных баз спортсмены вынуждены проводить тренировочные сборы за рубежом, на что тратятся значительные объемы бюджетных средств.

Как сообщалось, в феврале министр спорта Игорь Жданов объяснил в своем блоге на "Украинской правде", почему Украина имеет незначительные успехи на зимних соревнованиях.

"Мы не зимняя страна, снег не лежит так долго, как в Норвегии или Канаде, у нас и в январе бывает плюсовая температура. Исторически сложилось, что зимние виды спорта не являются массовыми, как летние. Новая инфраструктура для зимних видов спорта не строилась десятилетиями Независимости. Та, которая была построена еще при СССР и осталась нам в наследство, уже тогда не соответствовала международным стандартам, а некоторые объекты были откровенно опасные для жизни", - подчеркивал Жданов.