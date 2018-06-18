Під час онлайн-трансляції в соцмережі підірвався хлопець

На Київщині, демонструючи вибухівку в онлайн-режимі через інтернет, підірвався 25-річний хлопець.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

За її даними, двоє товаришів напідпитку за допомогою мобільного телефону здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж. Вони демонстрували вибухонебезпечні предмети: гранату РГД-5, тротилову шашку та детонатор.

"У результаті необережного поводження з ними пролунав вибух. 25-річний житель села Велика Солтанівка Васильківського району отримав тяжкі травми: рвана рана та ампутація передпліччя лівої руки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це сталося у квартирі потерпілого. Там правоохоронці знайшли більше сотні різнокаліберних набоїв до вогнепальної зброї.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Поліцейські встановлюють, звідки у молодого чоловіка такий арсенал боєприпасів.