Під час онлайн-трансляції в соцмережі підірвався хлопець
На Київщині, демонструючи вибухівку в онлайн-режимі через інтернет, підірвався 25-річний хлопець.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
За її даними, двоє товаришів напідпитку за допомогою мобільного телефону здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж. Вони демонстрували вибухонебезпечні предмети: гранату РГД-5, тротилову шашку та детонатор.
"У результаті необережного поводження з ними пролунав вибух. 25-річний житель села Велика Солтанівка Васильківського району отримав тяжкі травми: рвана рана та ампутація передпліччя лівої руки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це сталося у квартирі потерпілого. Там правоохоронці знайшли більше сотні різнокаліберних набоїв до вогнепальної зброї.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Поліцейські встановлюють, звідки у молодого чоловіка такий арсенал боєприпасів.