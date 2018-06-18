Во время онлайн-трансляции в соцсети подорвался парень

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Понедельник, 18 июня 2018, 15:55

В Киевской области, демонстрируя взрывчатку в онлайн-режиме через интернет, подорвался 25-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По ее данным, двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей. Они демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор.

 

"В результате неосторожного обращения с ними раздался взрыв. 25-летний житель села Большая Солтановка Васильковского района получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в квартире потерпевшего. Там правоохранители нашли больше сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.

 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Полицейские устанавливают, откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествие Киевская область интернет
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