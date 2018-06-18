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Суд оштрафував харків'янку, яка виклала в Інтернет відео убивства кошеняти

Понеділок, 18 червня 2018, 18:11

Фрунзенський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок 19-річній харків'янці, яка виклала в Інтернет відеозапис, як нацькований бультер'єр убиває кошеня.

Про це повідомляє 18 червня прес-служба прокуратури Харківської області.

Харків’янку визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 300 КК України (розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості).

Як розповів керівник Харківської місцевої прокуратури № 3 Руслан Скуратович, суд повністю задовольнив позицію прокуратури та призначив дівчині, яка виклала жорстоке відео в мережу, покарання у вигляді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті – 5100 грн.

Окрім того, вланиця бультер'єра має сплатити 24 тисячі гривень судових витрат, пов’язаних із проведенням комп’ютерно-технічних експертиз.

Правоохоронці зауважують, що згідно зі ст. 98 КК України покарання у вигляді обмеження волі, яке також передбачене законодавством як можлива форма відповідальності за цей злочин, стосовно неповнолітніх не застосовується.

Зазначається, що наразі вирок суду не набрав чинності, оскільки не сплив термін апеляційного оскарження.

Теми: Харківпрокуратура
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