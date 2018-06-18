Суд оштрафовал харьковчанку, которая выложила в сеть видео убийства котенка

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Понедельник, 18 июня 2018, 18:11

Фрунзенский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор 19-летней харьковчанке, которая выложила в Интернет видеозапись, как натравленный бультерьер убивает котенка.

Об этом сообщает 18 июня пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Харьковчанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 300 УК Украины (распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, суд полностью удовлетворил позицию прокуратуры и назначил девушке, которая выложила жестокое видео в сеть, наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи – 5100 грн.

Кроме того, хозяйка бультерьера должна заплатить 24 тысяч гривен судебных расходов, связанных с проведением компьютерно-технических экспертиз.
 
Правоохранители отмечают, что согласно ст. 98 УК Украины наказание в виде ограничения свободы, которое также предусмотрено законодательством как возможная форма ответственности за это преступление в отношении несовершеннолетних не применяется.
 
Отмечается, что в настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек срок апелляционного обжалования.

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Темы: Харьков прокуратура
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