Субота 23 червня буде робочою, далі – чотири вихідних

Субота 23 червня буде робочою, українці будуть відпочивати з четверга 28 червня по неділю 1 липня.

Рішення про перенесення робочого дня зафіксовано розпорядженням Кабінету міністрів №1 від 11 січня.

Таким чином українці в кінці червня матимуть 4 вихідних поспіль.

Також влітку святкові вихідні будуть 24-26 серпня з нагоди Дня незалежності України.