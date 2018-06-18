Субота 23 червня буде робочою, далі – чотири вихідних

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Понеділок, 18 червня 2018, 18:30

Субота 23 червня буде робочою, українці будуть відпочивати з четверга 28 червня по неділю 1 липня.

Рішення про перенесення робочого дня зафіксовано розпорядженням Кабінету міністрів №1 від 11 січня.

Таким чином українці в кінці червня матимуть 4 вихідних поспіль.

Також влітку святкові вихідні будуть 24-26 серпня з нагоди Дня незалежності України.

Українська правда

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Теми: святкування
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