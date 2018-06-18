Субота 23 червня буде робочою, далі – чотири вихідних
Субота 23 червня буде робочою, українці будуть відпочивати з четверга 28 червня по неділю 1 липня.
Рішення про перенесення робочого дня зафіксовано розпорядженням Кабінету міністрів №1 від 11 січня.
Таким чином українці в кінці червня матимуть 4 вихідних поспіль.
Також влітку святкові вихідні будуть 24-26 серпня з нагоди Дня незалежності України.
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