Суббота 23 июня будет рабочей, дальше – четыре выходных

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Понедельник, 18 июня 2018, 18:30

Суббота 23 июня будет рабочей, украинцы будут отдыхать с четверга 28 июня по воскресенье 1 июля.

Решение о переносе рабочего дня зафиксировано распоряжением Кабинета министров №1 от 11 января.

Таким образом, украинцы в конце июня будут иметь 4 выходных подряд.

Также летом праздничные выходные будут 24-26 августа по случаю Дня независимости Украины.

Украинская правда

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Темы: празднования
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