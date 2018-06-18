Суббота 23 июня будет рабочей, дальше – четыре выходных

Суббота 23 июня будет рабочей, украинцы будут отдыхать с четверга 28 июня по воскресенье 1 июля.



Решение о переносе рабочего дня зафиксировано распоряжением Кабинета министров №1 от 11 января.



Таким образом, украинцы в конце июня будут иметь 4 выходных подряд.



Также летом праздничные выходные будут 24-26 августа по случаю Дня независимости Украины.