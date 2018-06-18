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Попросив меню українською: прикордоннику у Маріуполі зламали щелепу

Понеділок, 18 червня 2018, 18:42
Станіслав Керод. Фото Facebook

Працівники Державної прикордонної служби у кав'ярні Маріуполя попросили дати їм меню українською мовою, що спровокувало сутичку з персоналом закладу.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів речник ДПСУ Олег Слободян.

Він пояснив, що наразі ще рано говорити про якісь висновки щодо події, але зазначив, що прикордонників у закладі було кілька.

"Прикордонники вели себе абсолютно адекватно і ніяким чином не провокували застосування проти них сили. Тим більше – в такій агресивній формі", - наголосив він.

За його словами, в результаті побиття постраждали двоє прикордонників. Серед них – жінка-офіцер.

Слободян підтвердив, що побитий військовий підполковник ДПСУ Станіслав Керод.

"У чоловіка зламана щелепа і численні забої. Жінка-офіцер постраждала найбільше. У неї струс мозку, також численні забої, тому зараз вирішується питання про госпіталізацію їх до Києва", - розповів Слободян.

Він додав, що особи нападників поки не встановлені.

За словами речника ДПСУ єдине, що наразі розглядається правоохоронцями це факт застосування відносно прикордонників сили з боку невідомих осіб і те, що "агресію" спровокувало питання прикордонників про відсутність у громадському закладі меню українською мовою.

Про подію в Маріуполі раніше повідомила знайома Керода Соломія Бобровська.

"17 червня прийшли в кав’ярню RedCups RDCP Lounge з колегами - охорона завалила Стаса на підлогу і тупо зламала йому щелепу. Все через прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою", - написала вона у Facebook.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаМаріуполь
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