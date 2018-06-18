Попросил меню на украинском: пограничнику в Мариуполе сломали челюсть

Работники Государственной пограничной службы в кафе Мариуполя попросили дать им меню на украинском языке, что спровоцировало столкновение с персоналом заведения.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал представитель ГПСУ Олег Слободян.

Он пояснил, что пока рано говорить о каких-то выводах относительно события, но отметил, что пограничников в заведении было несколько.

"Пограничники вели себя абсолютно адекватно и никоим образом не провоцировали применение против них силы. Тем более - в такой агрессивной форме", - подчеркнул он.

По его словам, в результате избиения пострадали двое пограничников. Среди них - женщина-офицер.

Слободян подтвердил, что избитый военный подполковник ГПСУ Станислав Керод.

"У мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы. Женщина-офицер пострадала больше всего. У нее сотрясение мозга, также многочисленные ушибы, поэтому сейчас решается вопрос о госпитализации их в Киев", - рассказал Слободян.

Он добавил, что личности нападавших пока не установлены.

По словам представителя ГПСУ единственное, что сейчас рассматривается правоохранителями это факт применения относительно пограничников силы со стороны неизвестных лиц и то, что "агрессию" спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню на украинском языке.

О происшествии в Мариуполе ранее сообщила знакомая Керода Соломия Бобровская.

"17 июня пришли в кафе RedCups RDCP Lounge с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке", - написала она в Facebook.