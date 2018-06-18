Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збірна України зіграє в жовтні з Італією

Понеділок, 18 червня 2018, 19:34

Збірна України в жовтні 2018 року проведе товариський матч проти збірної Італії.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії.

Матч пройде 10 жовтня в Генуї на стадіоні "Луіджи Ферраріс, що вміщує 36 599 глядачів. Початок гри о 20:45 за місцевим часом.

Нагадаємо, що 6 вересня виїздним матчем проти Чехії синьо-жовті стартують у новоствореному турнірі Ліга націй. Через три дні українці прийматимуть у Львові Словаччину. А на 16 жовтня у підопічних Андрія Шевченка запланований спаринг з Чехією вже вдома.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболспортУкраїнаІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: