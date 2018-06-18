Збірна України зіграє в жовтні з Італією

Збірна України в жовтні 2018 року проведе товариський матч проти збірної Італії.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії.

Матч пройде 10 жовтня в Генуї на стадіоні "Луіджи Ферраріс, що вміщує 36 599 глядачів. Початок гри о 20:45 за місцевим часом.

Нагадаємо, що 6 вересня виїздним матчем проти Чехії синьо-жовті стартують у новоствореному турнірі Ліга націй. Через три дні українці прийматимуть у Львові Словаччину. А на 16 жовтня у підопічних Андрія Шевченка запланований спаринг з Чехією вже вдома.