Сборная Украины сыграет в октябре с Италией

Сборная Украины в октябре 2018 года проведет товарищеский матч против сборной Италии.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.

Матч пройдет 10 октября в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис, вмещающий 36 599 зрителей. Начало игры в 20:45 по местному времени.

Напомним, что 6 сентября выездным матчем против Чехии сине-желтые стартуют во новом турнире Лига наций. Через три дня украинцы будут принимать во Львове Словакию. А на 16 октября у подопечных Андрея Шевченко запланирован спарринг с Чехией уже дома.