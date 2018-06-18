Сборная Украины сыграет в октябре с Италией
Понедельник, 18 июня 2018, 19:34
Сборная Украины в октябре 2018 года проведет товарищеский матч против сборной Италии.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.
Матч пройдет 10 октября в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис, вмещающий 36 599 зрителей. Начало игры в 20:45 по местному времени.
Напомним, что 6 сентября выездным матчем против Чехии сине-желтые стартуют во новом турнире Лига наций. Через три дня украинцы будут принимать во Львове Словакию. А на 16 октября у подопечных Андрея Шевченко запланирован спарринг с Чехией уже дома.
Николай Аврамчук для УП