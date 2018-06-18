Затримали спільника одеського депутата, який пропонував хабар детективу НАБУ

Детективи НАБУ разом з контррозвідкою СБУ затримали ймовірного спільника депутата Одеської обласної ради, якому інкримінують пропозицію хабара у півмільйона доларів.

Про це повідомляє НАБУ.

До затримання підозрюваний майже шість місяців з початку 2018 року переховувався від слідства.

"16 червня 2018 року Печерський районний суд м. Києва за клопотанням слідчих Генеральної прокуратури обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн.", - йдеться у повідомленні.

Начальник Департамента з розслідування у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк заявляв, що правоохоронці розшукують депутата Одеської облради, якому оголошено підозру за пропозицію хабара детективу НАБУ у сумі $500 тисяч.

За даними ГПУ, депутат переховується від органів досудового розслідування, які встановлюють його місцезнаходження.

Раніше НАБУ поінформувало, що чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику оголосили підозру за пропозицію дати хабар в розмірі $500 тисяч співробітнику бюро.

За даними НАБУ, хабар пропонувався в обмін за зняття арешту з рахунків приватного товариства, задіяного, за даними слідства, у корупційній схемі із заволодіння коштів бюджету Одеси.

Йдеться про гроші, отримані від продажу мерії Одеси будівлі за завищеними цінами. На думку детективів, бенефіціаром товариства є підозрюваний депутат Одеської облради.