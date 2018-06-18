Задержали сообщника одесского депутата, который предлагал взятку детективу НАБУ

Детективы НАБУ вместе с контрразведкой СБУ задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, которому инкриминируют предложение взятки в полмиллиона долларов.

Об этом сообщает НАБУ.

До задержания подозреваемый почти шесть месяцев с начала 2018 года скрывался от следствия.

"16 июня 2018 года Печерский районный суд г. Киева по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.", - говорится в сообщении.

Начальник Департамента по расследованию в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявлял, что правоохранители разыскивают депутата Одесского облсовета, которому объявлено подозрение за предложение взятки детективу НАБУ в сумме $ 500 тыс.

По данным ГПУ, депутат скрывается от органов досудебного расследования, которые устанавливают его местонахождение.

Ранее у НАБУ заявили, что действующему депутату Одесского облсовета и его предполагаемому сообщнику объявили о подозрении за предложение взятки в размере $500 тыс. сотруднику бюро.

По данным НАБУ, взятка предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средств бюджета Одессы.

Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрией Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром общества является подозреваемый депутат Одесского облсовета.