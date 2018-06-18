Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман разом із силовиками оголосили полювання на контрабанду

Понеділок, 18 червня 2018, 21:16

Кабмін разом з МВС, Генпрокуратурою, НАБУ, САП, ДФС та СБУ збираються протидіяти контрабанді та тіньовим схемам на митниці.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.

"Провели спільну нараду – з генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, керівниками НАБУ і САП, ДФС, СБУ. Тема на порядку денному – ефективна боротьба з контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Минулого року всі наші зусилля, які ми спрямували на детінізацію роботи митниці дали додатково до бюджету 70 млрд грн" - сказав Володимир Гройсман.

За його словами, силовий блок засвідчив "повну готовність і рішучість боротьби з контрабандою".

"План у нас готовий. Ми презентуємо його", - запевнив прем'єр.

Українська правда
Теми: ГройсманконтрабандаСБУФіскальна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: