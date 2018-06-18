Гройсман разом із силовиками оголосили полювання на контрабанду

Кабмін разом з МВС, Генпрокуратурою, НАБУ, САП, ДФС та СБУ збираються протидіяти контрабанді та тіньовим схемам на митниці.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.

"Провели спільну нараду – з генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, керівниками НАБУ і САП, ДФС, СБУ. Тема на порядку денному – ефективна боротьба з контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Минулого року всі наші зусилля, які ми спрямували на детінізацію роботи митниці дали додатково до бюджету 70 млрд грн" - сказав Володимир Гройсман.

За його словами, силовий блок засвідчив "повну готовність і рішучість боротьби з контрабандою".

"План у нас готовий. Ми презентуємо його", - запевнив прем'єр.