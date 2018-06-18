Гройсман вместе с силовиками объявили охоту на контрабанду

Кабмин вместе с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, ГФС и СБУ собираются противодействовать контрабанде и теневым схемам на таможне.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

"Провели совместное совещание - с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ГФС, СБУ. Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн", - сказал Владимир Гройсман.

По его словам, силовой блок показал "полную готовность и решимость борьбы с контрабандой".

"План у нас готов. Мы представим его", - заверил премьер.