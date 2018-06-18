Трамп хоче створити космічні війська

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче створити космічні війська як незалежну військову гілку.

Про це повідомляє АР.

"Ми матимемо космічні війська, які будуть окремою, але рівноправною військовою галуззю", - цитує його слова агентство.

Трамп хоче відновити повноцінну роботу космічної програми. На його думку, Сполучені Штати стануть лідером у космосі.

Відновлення роботи космічної програми він назвав питанням національної безпеки, заявивши, що не хоче, щоб "Китай, Росія та інші країни випереджали нас".

Трамп пообіцяв повернути США на місяць та досягнути Марсу.