Трамп хочет создать космические войска
Понедельник, 18 июня 2018, 22:13
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет создать космические войска как независимую военную ветвь.
Об этом сообщает АР.
"Мы будем иметь космические войска, которые будут отдельной, но равноправной военной отраслью", - цитирует его слова агентство.
Трамп хочет восстановить полноценную работу космической программы. По его мнению, Соединенные Штаты станут лидером в космосе.
Восстановление работы космической программы он назвал вопросом национальной безопасности, заявив, что не хочет, чтобы "Китай, Россия и другие страны опережали нас".
Трамп пообещал вернуть США на Луну и достичь Марса.
Мария Думанская, УП