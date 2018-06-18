Трамп хочет создать космические войска

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет создать космические войска как независимую военную ветвь.

Об этом сообщает АР.

"Мы будем иметь космические войска, которые будут отдельной, но равноправной военной отраслью", - цитирует его слова агентство.

Трамп хочет восстановить полноценную работу космической программы. По его мнению, Соединенные Штаты станут лидером в космосе.

Восстановление работы космической программы он назвал вопросом национальной безопасности, заявив, что не хочет, чтобы "Китай, Россия и другие страны опережали нас".

Трамп пообещал вернуть США на Луну и достичь Марса.