Трамп хочет создать космические войска

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Понедельник, 18 июня 2018, 22:13

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет создать космические войска как независимую военную ветвь.

Об этом сообщает АР.

"Мы будем иметь космические войска, которые будут отдельной, но равноправной военной отраслью", - цитирует его слова агентство.

Трамп хочет восстановить полноценную работу космической программы. По его мнению, Соединенные Штаты станут лидером в космосе.

Восстановление работы космической программы он назвал вопросом национальной безопасности, заявив, что не хочет, чтобы "Китай, Россия и другие страны опережали нас".

Трамп пообещал вернуть США на Луну и достичь Марса.

Мария Думанская, УП

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Темы: Трамп США космос
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