Південна Корея і Сполучені Штати погодилися відкласти спільні військові навчання під назвою "Страж свободи Ульчі".

Про це пише Reuters.

"Південна Корея і Сполучені Штати погодилися призупинити всі планування щодо військових навчань Freedom Guardian, запланованих на серпень", - йдеться в заяві міністерства оборони Південної Кореї.

Пентагон у своїй заяві підтвердив призупинку і додав, що на цьому тижні відбудеться зустріч між міністрами оборони і держсекретарем, а також радником з національної безпеки Трампа з цього питання.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

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