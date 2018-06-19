Південна Корея і Сполучені Штати погодилися відкласти спільні військові навчання під назвою "Страж свободи Ульчі".

Про це, посилаючись на агентство Yonhap, пише Reuters.

"Очікується, що дві країни оголосять про припинення "масштабних" військових навчань на цьому тижні після того, як президент США Дональд Трамп здивував чиновників у Сеулі і Вашингтоні, пообіцявши покласти край "військовим іграм" після проведеного минулого тижня саміту в Сінгапурі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

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