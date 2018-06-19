Южная Корея и Соединенные Штаты согласились отложить совместные военные учения под названием "Страж свободы Ульчи".

Об этом, ссылаясь на агентство Yonhap, пишет Reuters.

"Ожидается, что две страны объявят о приостановке "масштабных" военных учений на этой неделе после того, как президент США Дональд Трамп удивил чиновников в Сеуле и Вашингтоне, пообещав положить конец "военным играм" после прошедшего на прошлой неделе саммита в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.

12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам встречи лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

Читайте также: "Большая двойка: о чем договорились Трамп и Ким Чен Ын".