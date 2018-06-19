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Южная Корея и США приостанавят совместные военные учения

Вторник, 19 июня 2018, 00:55

Южная Корея и Соединенные Штаты согласились отложить совместные военные учения под названием "Страж свободы Ульчи".

Об этом пишет Reuters.

"Южная Корея и Соединенные Штаты согласились приостановить все планирование в отношении военных учений Freedom Guardian, запланированных на август", - говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

Пентагон в своем заявлении подтвердил приостановку и добавил, что на этой неделе состоится встреча между министрами обороны и госсекретарем, а также советником по национальной безопасности Трампа по этому вопросу.

12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.  По итогам встречи лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

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Темы: КНДРСШАЮжная Корея
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