СМИ: Южная Корея и США приостанавят совместные военные учения

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Вторник, 19 июня 2018, 00:55

Южная Корея и Соединенные Штаты согласились отложить совместные военные учения под названием "Страж свободы Ульчи".

Об этом, ссылаясь на агентство Yonhap, пишет Reuters.

"Ожидается, что две страны объявят о приостановке "масштабных" военных учений на этой неделе после того, как президент США Дональд Трамп удивил чиновников в Сеуле и Вашингтоне, пообещав положить конец "военным играм" после прошедшего на прошлой неделе саммита в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.

12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.  По итогам встречи лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

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Темы: КНДР США Южная Корея
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