В МЗС РФ поскаржилися, як "Захід обдурив Росію"

У МЗС РФ заявили, що після закінчення холодної війни Росія повністю відкрилася західним країнам, але "її обдурили".

Про це заявила офіційний представник МЗС Марія Захарова в інтерв'ю фінському виданню Hufvudstadsbladet, пише РИА Новости.

"Ми повністю відкрилися для Заходу. Не тому, що нас перемогли, - ми зробили це самі. Ніхто до нас не втручався, просто Горбачов хотів покінчити з гонкою озброєнь. Він хотів покласти край холодній війні. Ось ми і відкрилися, а ви нас обдурили . Ви відповіли нам, оточивши колючим дротом", - поскаржилася дипломат.

Вона також заявила, що Москві, мовляв, не потрібні конфлікти з Заходом, буцімто Росію цікавить лише розвиток торгових і культурних зв'язків.

"Ми хочемо, щоб можна було вільно їздити один до одного в країни, ми хочемо позбутися візових обмежень. Але нас постійно відкидають! Це як з російськими підводними човнами в Швеції - всі знають, що вони є, але ніхто їх не бачив. Через місяць після того, як весь шведський народ налякали, ЗМІ пишуть пару рядків, що "підводними човнами" виявилося щось інше", - сказала Захарова.

Крім того, дипломат розповіла, що Росія демонструє своє озброєння іншим державам, тому що боїться нападу з їхнього боку.

"Тепер ми показуємо всім: "Навіть не думайте на нас знову нападати". Після того, як ми втратили 20 мільйонів людей у Другій світовій війні, у нас є право всім це демонструвати для того, щоб цього не повторилося. Протягом останніх двадцяти років нас намагаються оточити з усіх боків. Ми запитували, навіщо потрібна ПРО в Польщі. І нам відповідали, що це потрібно проти Ірану. Шахрайство чистої води", - обурилася Захарова.

Відносини Москви і Заходу погіршилися у зв'язку з військовим вторгненням РФ в Україну, анексією Криму і захопленням контролю над окремими районами Луганської і Донецької областей України за допомогою підтримуваних нею бойовиків. США і ЄС запровадили щодо РФ економічні санкції.