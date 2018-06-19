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В МИД РФ пожаловались, как "Запад обманул Россию"

Вторник, 19 июня 2018, 02:28

В МИД РФ заявили, что после окончания холодной войны Россия полностью открылась западным странам, но "ее обманули".

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet, пишет РИА Новости.

"Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, — мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой", — посетовала дипломат.

Она также заявила, что Москве, мол, не нужны конфликты с Западом — Россию интересует лишь развитие торговых и культурных связей.

"Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают! Это как с российскими подлодками в Швеции — все знают, что они есть, но никто их не видел. Через месяц после того, как весь шведский народ напугали, СМИ пишут пару строчек, что "подлодками" оказалось что-то другое", — сказала Захарова.

Кроме того, дипломат рассказала, что Россия демонстрирует свое вооружение другим государствам, потому что боится нападения с их стороны.

"Теперь мы показываем всем: "Даже не думайте на нас снова нападать". После того, как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось. На протяжении последних двадцати лет нас пытаются окружить со всех сторон. Мы спрашивали, зачем нужна ПРО в Польше. И нам отвечали, что это нужно против Ирана. Мошенничество чистой воды", — возмутилась Захарова.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с военным вторжением РФ в Украину, аннексией Крыма и захватом контроля над отдельными районами Луганской и Донецкой областей Украины с помощью поддерживаемых ею боевиков. США и ЕС ввели в отношении РФ экономические санкции.

Темы: Росcия
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