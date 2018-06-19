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Німеччина та Італія знайшли спільну мову у питанні біженців

Вівторок, 19 червня 2018, 03:43

Німеччина та Італія мають намір тісно співпрацювати у вирішенні міграційної кризи.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після зустрічі з італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте, пише DW.com.

За словами канцлера, Німеччина "підтримує бажання солідарності, яке виявила Італія". Меркель відзначила значну кількість біженців, яких приймає Італія.

Перед зустріччю з Меркель Конте зажадав від членів Євросоюзу більшої солідарності при розподілі біженців. Кращим рішенням є можливість розміщувати біженців в їхній рідній країні або державі, через яку пролягає маршрут мігрантів до ЄС, вважає прем'єр-міністр Італії.

Він також закликав до боротьби зі злочинними угрупованнями, що організовують доставку мігрантів до Європи, і до більш ефективного контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу.

У державах Євросоюзу наголошують на необхідності посилити діяльність європейської прикордонної служби Frontex, зазначила Меркель. На її думку, слід вивчити можливість проведення "заходів, пов'язаних з правовими питаннями надання притулку" в самій Африці - зокрема, в Лівії.

За словами Конте, Рим високо оцінює дії ФРН із більш справедливого розподілу міграційного навантаження серед членів ЄС.

При цьому Італія виступає за перегляд Дублінського регламенту, який визначає, в якій країні ЄС повинні розглядатися запити про надання притулку. Раніше це відбувалося в тій країні, де мігрант вперше подав заяву про притулок або вперше прибув на територію Євросоюзу.

Однак в ході потоку мігрантів, що істотно збільшився в 2015 році, ряд європейських держав, на які припав основний потік біженців, не змогли з ним впоратися.

В результаті мігранти без відповідних документів змогли потрапити в інші країни ЄС.

Теми: біженціНімеччинаІталіяЄС
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