Германия и Италия нашли общий язык по вопросу беженцев

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Вторник, 19 июня 2018, 03:43

Германия и Италия намерены тесно сотрудничать в решении миграционного кризиса.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, пишет DW.com.

По словам канцлера, Германия "поддерживает желание солидарности, которое изъявила Италия". Меркель отметила значительное количество беженцев, которых принимает Италия.

Перед встречей с Меркель Конте потребовал от членов Евросоюза большей солидарности при распределении беженцев. Лучшим решением является возможность размещать беженцев в их родной стране или государстве, через которое пролегает маршрут мигрантов в ЕС, полагает премьер-министр Италии.

Он также призвал к борьбе с преступными группировками, огранизующими доставку мигрантов в Европу, и к более эффективному контролю внешних границ Евросоюза.

В государствах Евросоюза отмечают необходимость усилить деятельность европейской погранслужбы Frontex, отметила Меркель. По ее мнению, следует изучить возможность проведения "мероприятий, связанных с правовыми вопросами предоставления убежища" в самой Африке - в частности, в Ливии.

По словам Конте, Рим высоко оценивает действия ФРГ по более справедливому распределению миграционной нагрузки среди членов ЕС.

При этом Италия выступает за пересмотр Дублинского регламента, который определяет, в какой стране ЕС должны рассматриваться запросы о предоставлении убежища. Ранее это происходило в той стране, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые прибыл на территорию Евросоюза.

Однако в ходе существенно возросшего в 2015 году потока мигрантов ряд европейских государств, на которые пришелся основной поток беженцев, не смогли с ним справиться.

В результате мигранты без соответствующих документов смогли попасть в другие страны ЕС.

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Темы: беженцы Германия Италия ЕС
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