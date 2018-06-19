Статистика не підтверджує заяву Трампа про зростання в ФРН злочинності через біженців

Згідно з даними МВС, у 2017 році в Німеччині зафіксовано найнижчий рівень кримінальних злочинів за 25 років. Раніше Трамп заявив про зростання злочинності в ФРН через великий приплив біженців.

Про це пише DW.com.

Заява американського президента Дональда Трампа про зростаючий рівень злочинності в Німеччині заснована "на недостатній інформації", вважає експерт з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у бундестазі Юрген Хардт.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 червня 2018 р.

"Жителі Німеччини виступають проти власного уряду, в той час як міграція розхитує і без того хитку коаліцію в Берліні. Злочинність в Німеччині зросла. У всій Європі допущена велика помилка - прийняття мільйонів людей, які жорстко і у великій мірі змінили її культуру", - написав Трамп в Twitter 18 червня.

Твердження президента США в мікроблозі підтверджує його "незнання німецької реальності і суті дебатів в Німеччині з проблеми міграції", сказав депутат бундестагу в інтерв'ю DW.

У минулому році в ФРН зафіксовано найнижчий рівень злочинності за 25 років. Такі дані містяться в статистиці по кримінальних злочинів, яку в травні нинішнього року представив міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер.

За його інформацією, в 2017 році в Німеччині було зареєстровано 5,76 млн кримінально караних правопорушень, що на 9,6 відсотка нижче показника попереднього року.

Спад імміграційного потоку і, як наслідок, зниження типових правопорушень, скоєних нелегальними мігрантами, є лише однією з причин скорочення показників злочинності, йдеться в звіті.

За даними МВС, в 2014 році, за рік до початку масового припливу біженців в Німеччину, в результаті якого їх число в країні збільшилася більш ніж на один мільйон осіб, було зафіксовано 6,08 мільйона правопорушень, що 320 тисяч більше, ніж в минулому році.

Як відомо, в німецькому уряді триває суперечка щодо політики надання притулку. Міністр внутрішніх справ Німеччини від Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горст Зеєгофер погодився дати канцлерці Ангелі Меркель час до кінця червня для пошуку загальноєвропейського рішення у міграційній суперечці.

Читайте також: "Ультиматум для Меркель: як нова міграційна криза ламає уряд Німеччини".