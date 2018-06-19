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Статистика не підтверджує заяву Трампа про зростання в ФРН злочинності через біженців

Вівторок, 19 червня 2018, 05:46

Згідно з даними МВС, у 2017 році в Німеччині зафіксовано найнижчий рівень кримінальних злочинів за 25 років. Раніше Трамп заявив про зростання злочинності в ФРН через великий приплив біженців.

Про це пише DW.com.

Заява американського президента Дональда Трампа про зростаючий рівень злочинності в Німеччині заснована "на недостатній інформації", вважає експерт з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у бундестазі Юрген Хардт.

"Жителі Німеччини виступають проти власного уряду, в той час як міграція розхитує і без того хитку коаліцію в Берліні. Злочинність в Німеччині зросла. У всій Європі допущена велика помилка - прийняття мільйонів людей, які жорстко і у великій мірі змінили її культуру", - написав Трамп в Twitter 18 червня.

Твердження президента США в мікроблозі підтверджує його "незнання німецької реальності і суті дебатів в Німеччині з проблеми міграції", сказав депутат бундестагу в інтерв'ю DW.

У минулому році в ФРН зафіксовано найнижчий рівень злочинності за 25 років. Такі дані містяться в статистиці по кримінальних злочинів, яку в травні нинішнього року представив міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер.

За його інформацією, в 2017 році в Німеччині було зареєстровано 5,76 млн кримінально караних правопорушень, що на 9,6 відсотка нижче показника попереднього року.

Спад імміграційного потоку і, як наслідок, зниження типових правопорушень, скоєних нелегальними мігрантами, є лише однією з причин скорочення показників злочинності, йдеться в звіті.

За даними МВС, в 2014 році, за рік до початку масового припливу біженців в Німеччину, в результаті якого їх число в країні збільшилася більш ніж на один мільйон осіб, було зафіксовано 6,08 мільйона правопорушень, що 320 тисяч більше, ніж в минулому році.

Як відомо, в німецькому уряді триває суперечка щодо політики надання притулку. Міністр внутрішніх справ Німеччини від Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горст Зеєгофер погодився дати канцлерці Ангелі Меркель час до кінця червня для пошуку загальноєвропейського рішення у міграційній суперечці.

Читайте також: "Ультиматум для Меркель: як нова міграційна криза ламає уряд Німеччини".

Теми: ТрампНімеччинабіженціміграція
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