Статистика не підтверджує заяву Трампа про зростання в ФРН злочинності через біженців

Згідно з даними МВС, у 2017 році в Німеччині зафіксовано найнижчий рівень кримінальних злочинів за 25 років. Раніше Трамп заявив про зростання злочинності в ФРН через великий приплив біженців.

Про це пише DW.com.

Заява американського президента Дональда Трампа про зростаючий рівень злочинності в Німеччині заснована "на недостатній інформації", вважає експерт з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у бундестазі Юрген Хардт.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!