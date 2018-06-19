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Статистика не подтверждает заявление Трампа о росте в ФРГ преступности из-за беженцев

Вторник, 19 июня 2018, 05:46

Согласно данным МВД, в 2017 году в Германии зафиксирован самый низкий уровень уголовных преступлений за 25 лет. Ранее Трамп заявил о росте преступности в ФРГ из-за большого притока беженцев.

Об этом пишет DW.com.

Заявление американского президента Дональда Трампа о растущем уровне преступности в Германии основано "на недостаточной информации", полагает эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт

"Жители Германии выступают против собственного правительства, в то время как миграция сотрясает и без того шаткую коалицию в Берлине. Преступность в Германии выросла. Во всей Европе допущена большая ошибка - принятие миллионов людей, которые жестко и в большой степени  изменили ее культуру", - написал Трамп в Twitter 18 июня.

Утверждение президента США в микроблоге подтверждает его "незнание немецкой реальности и сути дебатов в Германии по проблеме миграции", сказал депутат бундестага в интервью DW. 

В прошедшем году в ФРГ зафиксирован самый низкий уровень преступности за 25 лет. Такие данные содержатся в статистике по уголовным преступлениям, которую в мае нынешнего года представил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

По его информации, в 2017 году в Германии были зарегистрированы 5,76 млн уголовно наказуемых правонарушений, что на 9,6 процента ниже показателя предыдущего года.  

Спад иммиграционного потока и, как следствие, снижение типичных правонарушений, совершаемых нелегальными мигрантами, является лишь одной из причин сокращения показателей преступности, говорится в отчете. 

По данным МВД, в 2014 году, за год до начала массового притока беженцев в Германию, в результате которого их число в стране увеличилось более чем на один миллион человек, было зафиксировано 6,08 миллиона правонарушений, что 320 тысяч больше, чем в прошлом году. 

Как известно, в немецком правительстве продолжается спор относительно политики предоставления убежища. Министр внутренних дел Германии от Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер согласился дать канцлеру Ангеле Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения миграционного спора.

Читайте также: "Ультиматум для Меркель: как новый миграционный кризис ломает правительство Германии".

Темы: ТрампГерманиябеженцымиграция
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