Статистика не подтверждает заявление Трампа о росте в ФРГ преступности из-за беженцев

Согласно данным МВД, в 2017 году в Германии зафиксирован самый низкий уровень уголовных преступлений за 25 лет. Ранее Трамп заявил о росте преступности в ФРГ из-за большого притока беженцев.

Об этом пишет DW.com.

Заявление американского президента Дональда Трампа о растущем уровне преступности в Германии основано "на недостаточной информации", полагает эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 червня 2018 р.

"Жители Германии выступают против собственного правительства, в то время как миграция сотрясает и без того шаткую коалицию в Берлине. Преступность в Германии выросла. Во всей Европе допущена большая ошибка - принятие миллионов людей, которые жестко и в большой степени изменили ее культуру", - написал Трамп в Twitter 18 июня.

Утверждение президента США в микроблоге подтверждает его "незнание немецкой реальности и сути дебатов в Германии по проблеме миграции", сказал депутат бундестага в интервью DW.

В прошедшем году в ФРГ зафиксирован самый низкий уровень преступности за 25 лет. Такие данные содержатся в статистике по уголовным преступлениям, которую в мае нынешнего года представил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

По его информации, в 2017 году в Германии были зарегистрированы 5,76 млн уголовно наказуемых правонарушений, что на 9,6 процента ниже показателя предыдущего года.

Спад иммиграционного потока и, как следствие, снижение типичных правонарушений, совершаемых нелегальными мигрантами, является лишь одной из причин сокращения показателей преступности, говорится в отчете.

По данным МВД, в 2014 году, за год до начала массового притока беженцев в Германию, в результате которого их число в стране увеличилось более чем на один миллион человек, было зафиксировано 6,08 миллиона правонарушений, что 320 тысяч больше, чем в прошлом году.

Как известно, в немецком правительстве продолжается спор относительно политики предоставления убежища. Министр внутренних дел Германии от Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер согласился дать канцлеру Ангеле Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения миграционного спора.

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