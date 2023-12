Статистика не подтверждает заявление Трампа о росте в ФРГ преступности из-за беженцев

Согласно данным МВД, в 2017 году в Германии зафиксирован самый низкий уровень уголовных преступлений за 25 лет. Ранее Трамп заявил о росте преступности в ФРГ из-за большого притока беженцев.

Об этом пишет DW.com.

Заявление американского президента Дональда Трампа о растущем уровне преступности в Германии основано "на недостаточной информации", полагает эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!