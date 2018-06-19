Кім Чен Ин прибув до Китаю

Лідер КНДР Кім Чен Ин прилетів в Пекін, де він проведе переговори з президентом Китаю щодо його минулої зустрічі з американським лідером.

Про це повідомляє Reuters.

Це вже третій у цьому році візит Кім Чен Ина до Китаю, який проходить лише через тиждень після його історичної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Досить незвичним для цього візиту стало те, що про нього повідомили державні медіа Китаю, поінформувавши, що візит триватиме два дні. Раніше Китай лише підтверджував, що Кім Чен Ин приїздив до Пекіна вже після завершення його візиту без надання деталей.

Як зазначається, поїздка лідера КНДР до Китаю для обговорення саміту з Трампом – дуже очікувана в дипломатичних колах. Китай є найважливішим дипломатичним та економічним партнером Північної Кореї, але він був обурений ядерними та ракетними випробуваннями Пхеньяну.

"Європейська правда"