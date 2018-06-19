Ким Чен Ын прибыл в Китай

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Вторник, 19 июня 2018, 08:33

Лидер КНДР Ким Чен Ын прилетел в Пекин, где он проведет переговоры с президентом Китая относительно его прошлой встречи с американским лидером.

Об этом сообщает Reuters.

Это уже третий в этом году визит Ким Чен Ына в Китай, который проходит только через неделю после его исторической встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Довольно необычным для этого визита стало то, что о нем сообщили государственные медиа Китая, сообщив, что визит продлится два дня. Ранее Китай лишь подтверждал, что Ким Чен Ын приезжал в Пекин уже после завершения его визита без предоставления деталей.

Как отмечается, поездка лидера КНДР в Китай для обсуждения саммита с Трампом – очень ожидаемая в дипломатических кругах. Китай является важнейшим дипломатическим и экономическим партнером Северной Кореи, но он был возмущен ядерными и ракетными испытаниями Пхеньяна.

"Европейская правда"

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Темы: КНДР Китай
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