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У Росії створили безпілотний танк із назвою "Тачанка"

Вівторок, 19 червня 2018, 08:59

Російський безпілотний танк, який розробляється на базі новітньої бойової платформи Т-14 "Армата", отримав назву "Тачанка Б".

Це слідує з доповіді третього центрального науково-дослідницького інституту Міністерства оборони Росії, що потрапило в розпорядження блокованого в Україні РИА Новости.

"Тачанка Б" – розробка аванпроекта безекіпажної роботизованої ударної платформи важкого класу на базі товару Т-14 для сімейства бронетанкової техніки нового покоління", – йдеться в доповіді, передає "Белорусский партизан".

 

"Екіпаж машин (три людини) розміщується в корпусі в спеціальній броньованій капсулі", – зазначається при цьому.

Як стверджується, Т-14 "Армата" – найновіший російський танк з безлюдною вежею, у якому нібито "застосовано низку передових технічних рішень, які підвищили його вогневу міць та захищеність".

Він побудований на основі універсальної важкої платформи нового покоління "Армата", яка стане основою для танків, важких бойових машин піхоти, інженерних машин, важких БТР, машин підтримки танків, розвідки та управління.

Теми: Росіязброя
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