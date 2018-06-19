В России создали беспилотный танк с названием "Тачанка"

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Вторник, 19 июня 2018, 08:59

Российский беспилотный танк, который разрабатывается на базе новейшей боевой платформы Т-14 "Армата", получил название "Тачанка Б".

Это следует из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России, попавшего в распоряжение заблокированного в Украине РИА Новости.

"Тачанка Б" – разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения", – говорится в докладе, передает "Белорусский партизан".

 

"Экипаж машины (три человека) размещен в корпусе в специальной бронированной капсуле", – отмечается при этом.

Как утверждается, Т-14 "Армата" – новейший российский танк с необитаемой башней, в котором якобы "применен ряд передовых технических решений, которые повысили его огневую мощь и защищенность".

Он построен на основе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", которая станет основой для танков, тяжелых боевых машин пехоты, инженерных машин, тяжелых БТР, машин поддержки танков, разведки и управления.

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Темы: Росcия оружие
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