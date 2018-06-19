Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России создали беспилотный танк с названием "Тачанка"

Вторник, 19 июня 2018, 08:59

Российский беспилотный танк, который разрабатывается на базе новейшей боевой платформы Т-14 "Армата", получил название "Тачанка Б".

Это следует из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России, попавшего в распоряжение заблокированного в Украине РИА Новости.

"Тачанка Б" – разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения", – говорится в докладе, передает "Белорусский партизан".

 

"Экипаж машины (три человека) размещен в корпусе в специальной бронированной капсуле", – отмечается при этом.

Как утверждается, Т-14 "Армата" – новейший российский танк с необитаемой башней, в котором якобы "применен ряд передовых технических решений, которые повысили его огневую мощь и защищенность".

Он построен на основе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", которая станет основой для танков, тяжелых боевых машин пехоты, инженерных машин, тяжелых БТР, машин поддержки танков, разведки и управления.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Росcия
В Алтайском крае РФ готовят наркозависимых и больных гепатитом контрактников – штаб
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: