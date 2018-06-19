В урядовому кварталі ускладнено рух, Грушевського перекрили

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Вівторок, 19 червня 2018, 09:39

Ветерани Афганістану перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

Про це повідомляє депутат Олексій Рябчин у Twitter.

Грушевського перекрили ветерани Афганістану
Грушевського перекрили ветерани Афганістану
Alex Ryabchyn
 

Міністерство внутрішніх справ, у свою чергу, повідомляє: "В урядовому кварталі столиці наразі ускладнено рух транспорту через проведення акції".

В урядовому кварталі ускладнено рух
В урядовому кварталі ускладнено рух
МВС
 

"Обирайте маршрут із урахуванням цієї інформації, аби уникнути заторів" – радять правоохоронці киянам.

У Верховній Раді о 10 ранку розпочнеться пленарне засідання.

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Теми: Київ акції
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