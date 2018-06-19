В правительственном квартале затруднено движение, Грушевского перекрыли

Ветераны Афганистана перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования.



Об этом сообщает депутат Алексей Рябчин в Twitter.

Грушевского перекрыли ветераны Афганистана Alex Ryabchyn

Министерство внутренних дел, в свою очередь, сообщает "В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта из-за проведения акции".

В правительственном квартале затруднено движение МВД

"Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать заторов", – советуют правоохранители киевлянам.

В Верховной Раде в 10 утра начнется пленарное заседание.