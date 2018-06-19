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В правительственном квартале затруднено движение, Грушевского перекрыли

Вторник, 19 июня 2018, 09:39
В правительственном квартале затруднено движение, Грушевского перекрыли

Ветераны Афганистана перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования.

Об этом сообщает депутат Алексей Рябчин в Twitter.

Грушевского перекрыли ветераны Афганистана
Грушевского перекрыли ветераны Афганистана
Alex Ryabchyn
 

Министерство внутренних дел, в свою очередь, сообщает "В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта из-за проведения акции".

В правительственном квартале затруднено движение
В правительственном квартале затруднено движение
МВД
 

"Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать заторов", – советуют правоохранители киевлянам.

В Верховной Раде в 10 утра начнется пленарное заседание.

Темы: Киевакции
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