Половина росіян хочуть, щоб Путін був президентом і після 2024 року

51% росіян хотіли б бачити Володимира Путіна на посту президента після 2024 року не хотіли б – 27% респондентів.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на опитування "Левада-центру".

При цьому 57% росіян хочуть повномасштабних змін в країні, зокрема щодо рівня життя.

30% росіян вважають, що зміни в складі уряду не приведуть до вирішення існуючих проблем. На вирішення проблем в країні сподівається тільки 24%.

"Закінчується ефект кримської мобілізації, хоча це загальмувалося президентською кампанією і новим накачуванням підтримки", - заявив директор "Левада-центру" Лев Гудков.

Він додав, що наступників у Путіна немає, а люди, що бояться змін, на політиків дивляться з настороженістю.

"А оскільки Путіна сприймають як консерватора, то вважається, що саме він забезпечить статус-кво. З цим пов'язане, наприклад, і те, що президент не висловився про пенсійну реформу, люди чекають, що він ще скаже своє слово", - додав Гудков.

За його словами, під необхідністю змін росіяни мають на увазі збільшення витрат на соціальну політику і посилення патерналізму, а не інфраструктурні зміни.

Відзначається, що в серпні минулого року 67% опитаних говорили, що хотіли б бачити Путіна на посту президента після виборів 2018 року, а в жовтні 2012 року про Путіна на наступному президентському терміні говорили лише 34%.

Опитування проводилося 24-30 травня за репрезентативною вибіркою міського та сільського населення обсягом 1600 осіб у віці від 18 років у 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ.

Згідно з конституцією Росії президент не може обіймати посаду три терміни поспіль.