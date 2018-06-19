Половина россиян хотят, чтобы Путин был президентом и после 2024 года

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Вторник, 19 июня 2018, 09:48

51% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года, не хотели бы – 27% респондентов.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

При этом 57% россиян хотят полномасштабных перемен в стране, в частности относительно их уровня жизни.

30% россиян считают, что изменения в составе правительства не приведут к решению существующих проблем. На решение проблем в стране надеется только 24%.

"Заканчивается эффект крымской мобилизации, хотя это притормозилось президентской кампанией и новой накачкой поддержки", – заявил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Он добавил, что преемников у Путина нет, а люди, боящиеся перемен, на политиков смотрят с настороженностью.

"А поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово", - добавил Гудков.

По его словам, под необходимостью перемен россияне имеют в виду увеличение расходов на социальную политику и усиление патернализма, а не инфраструктурные изменения.

Отмечается, что в августе прошлого года 67% опрошенных говорили, что хотели бы видеть Путина на посту президента после выборов 2018 года, а в октябре 2012 года о Путине на следующем президентском сроке говорили лишь 34%.

Опрос был проведен 24-30 мая по репрезентативной выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Согласно конституции России президент не может занимать должность три срока подряд. 

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Темы: Путин Росcия опрос
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