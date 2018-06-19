Британія пом'якшила візові вимоги для студентів 25 країн, але не України

1097 переглядів
Вівторок, 19 червня 2018, 10:06

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії (Home Office) оголосило пом'якшення вимог візової категорії Tier 4 для іноземних студентів з 25 країн.

Про це пише The Evening Standard.

У список, що вже охоплює такі країни, як США і Канада, було додано декілька нових країн, зокрема Сербію, Китай і Бахрейн. Зміни дозволять іноземним студентам легше отримувати право навчатися у Великій Британії і набудуть чинності 6 липня.

До списку "країн з низьким ризиком" не включили Індію, що викликало хвилю критики з боку індійських студентів, повідомляє "Європейьска правда".

У Home Office заявили, що не будуть коментувати рішення щодо будь-яких окремих країн.

Як відомо, громадяни Британії можуть втратити право на безвізові поїздки в Україну у 2019 році.

Читайте також "Безвіз без взаємності. Чому Київ має відновити візи для громадян Великої Британії".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Велика Британія візи
powered by lun.ua
По темі
Палата лордів підтримала право парламенту ветувати угоду щодо Brexit 19 червня 2018, 09:16
У Британії назвали три сценарії голосування за угоду про Brexit 15 червня 2018, 08:28
Парламент Британії схвалив план виходу з ЄС 13 червня 2018, 04:05
Усі новини
Головні новини
В урядовому кварталі ускладнено рух, Грушевського перекрили
Порошенко вніс як невідкладний законопроект про утворення ВАС
Доба в ООС: бойовики здійснили 28 обстрілів і втратили БМП
Власнику "Гаврилівських курчат" знизили заставу у 16 разів і відпустили
Усі новини
Досвід

Як це – бути офісним татом

думка

Як охолодитися і що пити у спеку