Британія пом'якшила візові вимоги для студентів 25 країн, але не України

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії (Home Office) оголосило пом'якшення вимог візової категорії Tier 4 для іноземних студентів з 25 країн.

Про це пише The Evening Standard.

У список, що вже охоплює такі країни, як США і Канада, було додано декілька нових країн, зокрема Сербію, Китай і Бахрейн. Зміни дозволять іноземним студентам легше отримувати право навчатися у Великій Британії і набудуть чинності 6 липня.

До списку "країн з низьким ризиком" не включили Індію, що викликало хвилю критики з боку індійських студентів, повідомляє "Європейьска правда".

У Home Office заявили, що не будуть коментувати рішення щодо будь-яких окремих країн.

Як відомо, громадяни Британії можуть втратити право на безвізові поїздки в Україну у 2019 році.

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