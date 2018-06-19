Британія пом'якшила візові вимоги для студентів 25 країн, але не України
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії (Home Office) оголосило пом'якшення вимог візової категорії Tier 4 для іноземних студентів з 25 країн.
Про це пише The Evening Standard.
У список, що вже охоплює такі країни, як США і Канада, було додано декілька нових країн, зокрема Сербію, Китай і Бахрейн. Зміни дозволять іноземним студентам легше отримувати право навчатися у Великій Британії і набудуть чинності 6 липня.
До списку "країн з низьким ризиком" не включили Індію, що викликало хвилю критики з боку індійських студентів, повідомляє "Європейьска правда".
У Home Office заявили, що не будуть коментувати рішення щодо будь-яких окремих країн.
Як відомо, громадяни Британії можуть втратити право на безвізові поїздки в Україну у 2019 році.
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