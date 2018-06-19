Британия смягчила визовые требования для студентов 25 стран, но не Украины

Министерство внутренних дел Великобритании (Home Office) объявило о смягчении требований визовой категории Tier 4 для иностранных студентов из 25 стран.

Об этом пишет The Evening Standard.

В список, который уже охватывает такие страны, как США и Канада, добавили несколько новых стран, в частности Сербию, Китай и Бахрейн. Изменения позволят иностранным студентам легче получать право учиться в Великобритании и вступят в силу 6 июля.

В список "стран с низким риском" не включили Индию, что вызвало волну критики со стороны индийских студентов, сообщает "Европейская правда".

В Home Office заявили, что не будут комментировать решение относительно каких-либо отдельных стран.

Как известно, граждане Британии могут потерять право на безвизовые поездки в Украину в 2019 году.

Читайте также "Безвиз без взаимности. Почему Киев должен ввести визы для граждан Великобритании".