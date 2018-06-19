У Москві 4 людей затримали за роздачу листівок про Сенцова

У центрі Москви затримали чотирьох осіб за роздачу листівок на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.



Артисти Teaтра.doc Марія Чупринська й Григорій Гандлевський, художниця Аліса Сафіна й активістка Наталя Савоськіна роздавали листівки англійською та іспанською мовами, повідомляє "Новая газета".



У них розповідалося про Сенцова і причини його переслідування.





Активістів доставили у відділок внутрішніх справ "Китай-город".



На Наталію Савоськіну та інших учасників акції склали протокол за статтею про порушення порядку проведення акції (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

У них відібрали листівки – і відпустили з відділення поліції.