У Москві 4 людей затримали за роздачу листівок про Сенцова

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Вівторок, 19 червня 2018, 10:31

У центрі Москви затримали чотирьох осіб за роздачу листівок на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Артисти Teaтра.doc Марія Чупринська й Григорій Гандлевський, художниця Аліса Сафіна й активістка Наталя Савоськіна роздавали листівки англійською та іспанською мовами, повідомляє "Новая газета".

У них розповідалося про Сенцова і причини його переслідування.



Активістів доставили у відділок внутрішніх справ "Китай-місто".

На Наталію Савоськіну та інших учасників акції склали протокол за статтею про порушення порядку проведення акції (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

У них відібрали листівки – і відпустили з відділення поліції.

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Теми: Сенцов Росія
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