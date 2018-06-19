В Москве 4 людей задержали за раздачу листовок о Сенцове

1825 просмотров
Вторник, 19 июня 2018, 10:31

В центре Москвы задержали четверых человек за раздачу листовок в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Артисты Teaтра.doc Мария Чупринская и Григорий Гандлевский, художница Алиса Сафина и активистка Наталья Савоськина раздавали листовки на английском и испанском языках, сообщает "Новая газета".

В них рассказывалось о личности Сенцова и причинах его преследования.

Активистов доставили в отделение внутренних дел "Китай-город". 

На Наталию Савоськину и других участников акции составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

У них отобрали листовки – и отпустили из отделения полиции. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Сенцов Росcия
powered by lun.ua
По теме
Госдеп требует от РФ немедленно освободить 4 украинских политзаключенных 18 июня 2018, 18:33
Кремль не считает нарушением договоренностей недопуск к Сенцову и Карпюку 18 июня 2018, 12:45
Главные новости дня – за 60 секунд 15 июня 2018, 21:11
Все новости
Главные новости
Резню со Стерненко в Одессе будет расследовать киевская полиция
Все дети, пострадавшие от взрыва авто, стабильны. Самому младшему спасли зрение
В Москве 4 людей задержали за раздачу листовок о Сенцове
В правительственном квартале затруднено движение, Грушевского перекрыли
Все новости
семья

13 веселых комиксов о буднях отцовства

Опыт

На личном опыте: Преподаватель, который живет в общежитии со студентами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів