В центре Москвы задержали четверых человек за раздачу листовок в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Артисты Teaтра.doc Мария Чупринская и Григорий Гандлевский, художница Алиса Сафина и активистка Наталья Савоськина раздавали листовки на английском и испанском языках, сообщает "Новая газета".

В них рассказывалось о личности Сенцова и причинах его преследования.

Активистов доставили в отделение внутренних дел "Китай-город".

На Наталию Савоськину и других участников акции составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

У них отобрали листовки – и отпустили из отделения полиции.