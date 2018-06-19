Зростання цін на газ: до Ради кличуть Коболєва й урядових енергетиків

Фракції "Батьківщина" та РПЛ вимагають звітів у Верховній Раді голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва та енергетичного блоку Кабміну через зростання тарифів на газ.

Зокрема, заступник голови "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив з трибуни парламенту: "Ми вимагаємо як фракція "Батьківщина" негайно внести в порядок денний цього тижня питання звіту енергетичного блоку уряду і особисто пана Коболєва в парламенті стосовно фактичного розвалу енергетичної галузі України!"

Він пояснив, що до такого колапсу призводить підняття тарифів на газ.

Окрім цін на блакитне паливо, за словами депутата, енергетики мають відзвітувати про "оборудки, які відбуваються з необлікованим газом після схеми так званої субсидії для населення".

"Де фактично мільярди кубів газу ідуть в кишені газовим олігархам, і нічого з цього не має держава у вигляді реальних виплат по цих тарифах", - додав він.

Також "Батьківщина" хоче почути пояснення урядовців і "Нафтогазу" щодо інформації про нібито намір продати держкомпанію "Укргазвидобування".

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у свою чергу запросив на звіти до Ради того ж Коболєва, міністра палива та енергетики Ігоря Насалика, а також прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Він хоче дізнатися, чому уряд планує підвищити ціни на газ "до 11 тисяч гривень за тисячу кубометрів".

Як повідомлялося, зараз ціна на газ для населення становить 6958 грн за тисячу кубометрів. Від підвищення її стримують спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго за зниженою ціною.

Кабінет міністрів періодично продовжує дію цих зобов'язань. Останній раз це сталося наприкінці травня – тариф лишили незмінним до кінця липня 2018 року.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

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Євген Кізілов, УП