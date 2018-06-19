Рост цен на газ: в Раду зовут Коболева и правительственных энергетиков

Фракции "Батькивщина" и РПЛ требуют отчетов в Верховной Раде главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и энергетического блока Кабмина из-за роста тарифов на газ.

В частности, заместитель председателя "Батькивщины" Сергей Соболев заявил с трибуны парламента: "Мы требуем как фракция "Батькивщина" немедленно внести в повестку дня этой недели вопрос отчета энергетического блока правительства и лично господина Коболева в парламенте о фактическом развале энергетической отрасли Украины!"

Он пояснил, что к такому коллапсу приводит поднятие тарифов на газ.

Кроме цен на голубое топливо, по словам депутата, энергетики должны отчитаться о "сделках, которые происходят с неучтенным газом после схемы так называемой субсидии для населения".

"Где фактически миллиарды кубов газа идут в карманы газовым олигархам, и ничего из этого не имеет государство в виде реальных выплат по этим тарифам", - добавил он.

Также "Батькивщина" хочет услышать объяснения чиновников и "Нафтогаза" относительно информации о якобы намерении продать госкомпанию "Укргаздобыча".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в свою очередь пригласил на отчеты в Раду того же Коболева, министра топлива и энергетики Игоря Насалика, а также премьер-министра Владимира Гройсмана.

Он хочет узнать, почему правительство планирует повысить цены на газ "до 11 тысяч гривень за тысячу кубометров".

Как сообщалось, сейчас цена на газ для населения составляет 6958 гривень за тысячу кубометров. От повышения ее сдерживают специальные обязательства "Нафтогаза" по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене.

Кабинет министров периодически продлевает действие этих обязательств. Последний раз это произошло в конце мая - тариф оставили неизменным до конца июля 2018 года.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ред).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

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Евгений Кизилов, УП