Тандіт покинув пост радника глави СБУ

Радник глави Служби безпеки Василя Грицака Юрій Тандіт подав заяву про звільнення з займаної посади, його бажання задовольнили.

Про це Українській правді повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Тандіт звільнився з першого червня за власним бажанням", - зазначила вона.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Тандіт заявив, що після звільнення продовжить займатися питанням обміну заручників.

Тандіт пояснив, що прийняв таке рішення, тому що хоче "йти далі". Про це він повідомив Liga.net.

За його словами, він буде вести телевізійний проект "Добро і зло" на одному з українських каналів.

Його призначили радником голови СБУ в липні 2015 року.

До цього Тандіт був головою Координаційного центру звільнення заручників Міністерства оборони України.

Також він був головним переговірником Центру сприяння і звільнення полонених і заручників при СБУ.