Тандит покинул пост советника главы СБУ

Советник главы Службы безопасности Василия Грицака Юрий Тандит подал заявление об освобождении от занимаемой должности, его желание удовлетворили.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Тандит уволился с первого июня по собственному желанию", - отметила она.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Тандит заявил, что после увольнения продолжит заниматься вопросом обмена заложников.

Тандит обьяснил, что принял такое решение, потому что хочет "идти дальше". Об этом он сообщил Liga.net.

По его словам, он будет вести телевизионный проект "Добро и зло" на одном из украинских каналов.



Тандита назначили советником главы СБУ в июле 2015 года.

До этого Тандит был главой Координационного центра освобождения заложников Министерства обороны Украины.

Также он был главным переговорщиком Центра содействия и освобождения пленных и заложников при СБУ.



