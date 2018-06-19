Суд ЄС зобов'язав Ле Пен відшкодувати Європарламенту 300 тис. євро

Французький ультраправий лідер Марін Ле Пен програла позов у Суді Європейського Союзу проти постанови Європейського парламенту про виплату майже 300 тис. євро після того, як її звинуватили у зловживанні коштами, виділеними на зарплату помічників.

Про це йдеться у рішенні Суду ЄС, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Постанова послідувала за розслідуванням Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), яке в 2016 році виявило, що Ле Пен, лідер партії "Національний фронт", "невиправдано заплатила" 298 497 євро за парламентську допомогу у період з грудня 2010 року по лютий 2016 року.

Парламент попередив Ле Пен, що якщо гроші не будуть повернуті до січня 2017 року, вони будуть зняті з її зарплати.

Cуд постановив, що гроші необхідно повернути назад, тому що Ле Пен не змогла довести, що "її помічник виконував фактичну роботу для неї", згідно із заявою суду.

Минулого місяця суд зобов'язав члена Європарламенту Мілена Трощинського, також від НФ, виплатити 56 тис. євро парламенту, а також підтвердив штраф у розмірі 320 тисяч євро для батька лідерки "Національного фронту" Жан-Марі Ле Пена, якого Європарламент оштрафував у 2016 році.