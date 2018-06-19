Суд ЕС обязал Ле Пен выплатить Европарламенту 300 тыс. евро

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Вторник, 19 июня 2018, 12:02

Французский ультраправый лидер Марин Ле Пен проиграла иск в суде Европейского Союза против постановления Европейского парламента о выплате почти 300 тыс. евро после того, как ее обвинили в злоупотреблении средствами, выделенными на зарплату помощников.

Об этом говорится в решении суда ЕС, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

Постановление стало следствием расследования Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в 2016 году показало, что Ле Пен, лидер партии "Национальный фронт", "неоправданно заплатила" 298 497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

Парламент предупредил Ле Пен, что если деньги не будут возвращены до января 2017 года, они будут сняты с ее зарплаты.

Генеральный суд постановил, что деньги необходимо вернуть назад, потому что Ле Пен не смогла доказать, что "ее помощник выполнял фактическую работу для нее", согласно заявлению суда.

В прошлом месяце суд обязал члена Европарламента Милена Трощинского, а также НФ, выплатить 56 тыс. евро парламенту, а также подтвердил штраф в размере 320 тыс. евро для отца лидера "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена, которого Европарламент оштрафовал в 2016 году.

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Темы: ЕС Франция
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