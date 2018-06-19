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Порошенко написав у Washington Post статтю про свої успіхи

Вівторок, 19 червня 2018, 12:18

Президент Петро Порошенко у своїй статті в американській газеті The Washington Post розповів про успіхи України під його керуванням в боротьбі з корупцією.

Матеріал під назвою "Моя мета – перемогти корупцію в Україні" опубліковано на сайті видання.

Перше, чим похвалився глава держави, - це ухвалення парламентом його законопроекту про створення в Україні антикорупційного суду.

"Після мого обрання у травні 2014 року я вирішив побудувати абсолютно нову архітектуру боротьби з корупцією. Моїми союзниками в цьому стали активне українське суспільство та його волонтерські мережі разом з нашими міжнародними партнерами в Європейському Союзі, Міжнародному валютному фонді та Північній Америці", - пише він.

Але, за словами Порошенка, цьому процесу заважають вороги, "як всередині, так і назовні". З одного боку Росія своєю "тактикою руйнування та гібридною війною намагається позбавити українців права самостійно визначати своє майбутнє", з іншого – популісти в самій Україні, які переслідують власні корисливі інтереси.

"Як і їхні союзники в інших країнах Європи, популісти України голосно використовують риторику боротьби з корупцією, але насправді не зацікавлені в вирішенні проблеми. Вони є членами колишньої Партії регіонів Віктора Януковича та олігархами, що не хочуть реформ", - пише президент.

Окрім закону про антикорупційний суд Порошенко назвав і інші успіхи в очищені влади. Це – і необхідність подачі електронних декларацій чиновниками, і ліквідація корупційних схем з відшкодуванням податку на додану вартість, і запровадження прозорої системи закупівель Prozorro, і припинення використання НАК "Нафтогаз України" як "дійної корови" для політичних лідерів.

"Ми повністю очистили банківський сектор, включаючи націоналізацію найбільшого банку країни, який протягом останнього десятиліття відмивав 5,5 мільярдів доларів, а також взялися за олігархів, які хочуть продовжувати діяти за старими корупційними схемами", - йдеться у статті.

Порошенко зазначив, що побудована в Україні антикорупційна система не буде повністю ефективною без допомоги Європи, яка, на його переконання, має перекрити шлях для витоку капіталу з України та припинити надавати притулок українським чиновникам та олігархам, які прагнуть ухилитися від правосуддя в українських судах.

Переклав Євген Кізілов, УП

Теми: ПорошенкоСШАкорупціяЗМІ
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