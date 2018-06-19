Порошенко написал в Washington Post статью о своих успехах

Президент Петр Порошенко в своей статье в американской газете The Washington Post рассказал об успехах Украины под его управлением в борьбе с коррупцией.

Материал под названием "Моя цель - победить коррупцию в Украине" опубликован на сайте издания.

Первое, чем похвастался глава государства, - это принятие парламентом его законопроекта о создании в Украине антикоррупционного суда.

"После моего избрания в мае 2014 года я решил построить совершенно новую архитектуру борьбы с коррупцией. Моими союзниками в этом стали активное украинское общество и его волонтерские сети вместе с нашими международными партнерами в Европейском Союзе, Международном валютном фонде и Северной Америке", - пишет он.

Однако, по словам Порошенко, этому процессу мешают враги, "как внутри, так и снаружи". С одной стороны Россия своей "тактикой разрушения и гибридной войной пытается лишить украинцев права самостоятельно определять свое будущее", с другой - популисты в самой Украине, которые преследуют собственные корыстные интересы.

"Как и их союзники в других странах Европы, популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией, но на самом деле не заинтересованы в решении проблемы. Они являются членами бывшей Партии регионов Виктора Януковича и выступающими против реформ олигархами", - пишет президент.

Кроме закона об антикоррупционном суде Порошенко назвал и другие успехи в очищеннии власти. Это - и необходимость подачи электронных деклараций чиновниками, и ликвидация коррупционных схем с возмещением налога на добавленную стоимость, и введение прозрачной системы закупок Prozorro, и прекращение использования НАК "Нафтогаз Украины" как "дойной коровы" для политических лидеров.

"Мы полностью очистили банковский сектор, включая национализацию крупнейшего банка страны, который в течение последнего десятилетия отмывал 5,5 млрд долларов, а также взялись за олигархов, которые стремятся продолжать действовать по старым коррупционным схемам", - говорится в статье.

Перевел Евгений Кизилов, УП